Спрос на ключевой стройматериал в России рухнул

В первые 20 дней января спрос на цемент в России рухнул на 23,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Падение зафиксировано во всех федеральных округах, но сильнее всего оно в Сибирском федеральном округе — минус 42,6 процента. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала исполнительный директор объединения «Союзцемент» Дарья Мартынкина.

Лучше всего ситуация складывается в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах — минус 13,8 и минус 13,9 процента. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах потребление сократилось на 16,2 и 17,9 процента соответственно.

По словам Мартынкиной, основной причиной стал спад строительной активности, в первую очередь в жилищном секторе. Без стимулирования строительства жилья и поддержки промышленности стройматериалов ситуация не стабилизируется.

«Снижение ключевой ставки очень важно для повышения инвестиционной активности, но без дополнительных мер поддержки спроса рынок быстро не оживет», — объяснила она.

По итогам прошлого года потребление цемента в России упало на девять процентов, до 60,6 миллиона тонн. Крупнейший производитель стройматериала в России «Цемрос» (бывший «Евроцемент») из-за отсутствия спроса остановил работу двух заводов в Белгородской и Ульяновской областях.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России потребовала национализировать холдинг «Новоросцемент» — одного из крупнейших производителей цемента в стране.