В ОПЕК+ решили сохранить ограничения на добычу нефти в марте

Восемь стран, входящих в объединение ОПЕК+, предварительно договорились не наращивать объёмы добычи нефти в марте, сохранив действующие ограничения.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники и проект заявления.

В список государств, принявших это решение, входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман.

«ОПЕК+ в принципе согласилась сохранить запланированную на март паузу в увеличении добычи нефти», — говорится в сообщении.

Официальное обсуждение планов назначено на воскресенье, 17:00 мск. Сразу после этого, в 17:30 мск, ожидается заседание мониторингового комитета.

4 января сообщалось, что восьмёрка стран ОПЕК+ сохранила решение о пределе нефтедобычи в I квартале 2026 года и сохранении квот в феврале и марте на уровне декабря 2025 года.

При этом российский вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Россия намерена нарастить добычу нефти до 540 млн т в год.