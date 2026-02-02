Цены на нефть отреагировали на заявления Трампа об Иране

Цены на нефть упали в начале недели: фьючерсы на марку Brent снизились на 2,9%, до $67,28 за баррель, а на WTI — на 3,1%, до $63,17. Падение последовало после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Иран «серьёзно разговаривает» с Вашингтоном. Это было воспринято рынком как сигнал к деэскалации, сообщает Reuters.

Ранее угрозы военного удара по Ирану подняли цены до многомесячных максимумов. Аналитики отмечают, что геополитическая премия начинает снижаться.

Несмотря на геополитические колебания, базовые параметры на рынке нефти стабильно слабые. Как отмечает Capital Economics, «геополитические риски маскируют фундаментально медвежий нефтяной рынок». Хорошая обеспеченность поставками будет сильно давить на цены до конца 2026 года. На встрече в воскресенье альянс ОПЕК+ подтвердил решение сохранить текущие уровни добычи.