Нефтегазовые доходы федерального бюджета упали в первом месяце 2026 года к уровням января 2025-го на 50,2%. Об этом сообщается на сайте министерства финансов России.

По данным ведомства, поступления от продажи энергоресурсов снизились до 393,3 млрд рублей, что на 395,8 млрд рублей меньше по сравнению с аналогичным показателем января 2025 года.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил надежду на то, что Евросоюз после запрета импорта российского газа примет «столь же решительные действия в отношении российской нефти и атомной энергетики».

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США.