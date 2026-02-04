$76.9890.72

Россия увеличила скидки на нефть для Индии

Lenta.ru

За последние десять дней скидки на российскую нефть для покупателей из Индии ускорили рост, и теперь основной экспортный сорт Urals с учетом поставки и других расходов обходится для них уже на 11 долларов за баррель дешевле, чем сорт Brent. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Argus сообщает Bloomberg.

Россия увеличила скидки на нефть для Индии
© РИА Новости

Между тем по-прежнему неизвестно, достаточный ли это уровень для того, чтобы вызвать интерес у местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на фоне угрозы санкций со стороны США и заключения торгового соглашения между двумя странами с понижением пошлин.

До 22 января скидка в среднем составляла 9,15 долларов. Нынешний уровень дисконта как минимум в три раза выше, чем до введенных в ноябре прошлого года ограничительных мер в отношении крупнейших российских экспортеров со стороны Вашингтона. По оценке Financial Times, без учета транспортных расходов сырье уходит в Индию уже по цене 22-25 долларов за баррель, что едва покрывает себестоимость добычи.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала боевых действий на Украине. Однако в последние месяцы она сократила закупки с максимальных двух миллионов баррелей в сутки до 1,2 миллиона.

Аналитики Kpler полагают, что полностью страна от поставок из России не откажется, но импорт сохранится на уровне 1,1-1,3 миллиона баррелей в сутки в ближайшие месяцы.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что в рамках торговой сделки Индия остановит импорт российской нефти. В свою очередь, индийский премьер Нарендра Моди не подтвердил эту информацию, а в Кремле указали, что ничего не знают о каком-либо прекращении сотрудничества в области нефти.

Ранее Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе рухнули до минимума с 2020 года, когда нефтяной рынок рухнул из-за пандемии COVID-19. В результате объем продаж золота и иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ближайший месяц достигнет исторического максимума.