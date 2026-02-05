Устойчивость американской валюты ставят под сомнение, сообщает ИА DEITA.RU.

Американцы ускоряют эмиссию доллара. На курс доллара также влияет мировая экономика, геополитика и прочие факторы - все это создает давление на валюту США. Депутат Анатолий Аксаков сомневается, что доллар выдержит очередное испытание.

Страны БРИКС сейчас в значительной степени рассчитываются между собой в национальных валютах. Мировая экономика в силу увеличения ее дискретности, всех потрясений, которые сейчас происходят, развивается в том направлении, что доллар может и дальше терять свои позиции.

Анатолий Аксаков в комментарии «Парламентской газете» отметил, что, согласно ряду прогнозов, рубль и вовсе может укрепиться к доллару до 40 рублей. Сейчас цена валюты США колеблется в пределах 75-77 рублей.

При этом, по словам депутата, Банк России и Правительство проводят достаточно сбалансированную финансовую политику, которая не работает на ослабление рубля. Кроме того, такой курс заметно выгоден россиянам - например, при заграничных поездках.

Как ранее сообщало ИА DEITA.RU, в файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли прогноз о том, что рубль станет следующей мировой валютой после доллара. Такое мнение Эпштейн высказывал в переписке с одним из европейских чиновников.