В России начались проблемы с экспортом нефтепродуктов

Перевозка светлых нефтепродуктов из российских портов за неделю с 26 января по 1 февраля подорожала на 24-33 процента по всем основным направлениям. Об этом со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает «Коммерсантъ».

Участники рынка объясняют рост тарифов осложнением ледовой обстановки на Балтийском море, ростом стоимости страховки танкеров с грузами из России и существенным сокращением доступного для поставок флота. К 30 января число судов, идущих в балласте, упало с 16-18 неделей ранее до 9-10.

Дополнительной проблемой стал вступивший в силу 21 января запрет Евросоюза на закупку топлива, произведенного из российской нефти. Такое правило лишает танкеры, сотрудничающие с Россией, возможности загружать топливо на обратном пути в Индии и других странах, что приводит к повышению ставок. Вместе с тем в январе отгрузки светлых нефтепродуктов из российских портов оказались выше, чем в декабре, что отдельно повысило стоимость фрахта.

Портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин указал, что компенсировать рост страховых расходов и стоимости фрахта российские компании не могут. На ситуацию может повлиять только ослабление рубля или рост мировых цен на нефть и нефтепродукты, но вряд ли поставщики в состоянии существенно повлиять на эти обстоятельства.

В свою очередь, партнер Kept, руководитель нефтегазовой практики Максим Малков напоминает, что на мировом рынке нет дефицита бензина и дизельного топлива.

Кроме того, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков, усиление борьбы Евросоюза с российским теневым флотом само по себе приводит к росту тарифов, потому что риски для танкеров увеличиваются. Страны региона готовы досматривать и задерживать суда без прозрачного страхования и регистрации. В новых условиях они рассматриваются как суда без гражданства, что позволяет арестовать их.

С 1 февраля правительство России отменило ограничения на экспорт бензина для производителей. Однако эксперты рынка полагают, что уже весной с повышением спроса запрет снова вступит в силу.