В России может появиться налоговый омбудсмен

В Госдуме обсуждается инициатива депутата Каплана Панеша о создании ассоциации налогоплательщиков или введении должности налогового уполномоченного. Это предложение направлено на улучшение системы обратной связи между гражданами и органами власти при принятии важных бюджетных решений, уточнил парламентарий.

По его словам, сегодня отношения государства и налогоплательщика строятся преимущественно на механизме контроля и индивидуальных споров. Однако многие крупные бюджетные инициативы формируются без учета мнения широкой общественности, что вызывает недовольство среди населения.

— Средства собираются со всех, а решения о направлении денег в поддержку отдельных отраслей или компаний принимаются в логике государственных программ и антикризисных мер. Обратная связь для общества обычно появляется уже после того, как параметры определены, и сводится к сообщениям о принятых решениях и их целях. При таком устройстве налог становится безличным потоком, а у этого потока нет институционального голоса, — объяснил депутат.

По мнению автора инициативы, создание постоянного механизма участия налогоплательщиков позволило бы повысить прозрачность процесса распределения собранных средств и обеспечить эффективную коммуникацию между правительством и населением.

Предлагается наделить нового представителя полномочиями собирать мнение граждан относительно изменений налогообложения, готовить публичные заключения по крупным бюджетным проектам и добиваться мотивированных ответов властей еще до принятия ключевых решений.

Панеш подчеркнул важность подобного инструмента, поскольку налоговый процесс затрагивает миллионы россиян, и любые просчеты могут негативно сказываться на широких слоях населения. Подобный механизм ранее успешно внедрен в ряде других сфер общественной жизни, где сильные государственные институты взаимодействуют с индивидуальными участниками через представителей общественных организаций, сообщает Life.ru.

ЛДПР предложила, чтобы новые законы о налогах, повышении ставок, сборах и страховых взносах, способные ухудшить положение граждан и бизнеса, вступали в силу через год после официальной публикации.