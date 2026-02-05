Биткоин продолжил стремительно дешеветь

Самая популярная криптовалюта после рекордных обвалов продолжила стремительно дешеветь. Об этом свидетельствуют данные Trading view.

Впервые за долгое время стоимость биткоина упала ниже 67 тысяч долларов. С начала дня популярный токен подешевел на 8,49 процента. С момента открытия торговых площадок он потерял 6,21 тысячи долларов. На момент написания материала он падал до 66,79 тысячи долларов.

С начала недели биткоин, обновляющий минимумы за долгое время, потерял около 9 процентов от стоимости, а с начала года — более 20 процентов. Биткоин растерял весь свой рост с ноября 2024-го, с момента, когда Дональд Трамп отпраздновал победу на президентских выборов в США, позволившую ему вернуться в Белый дом в качестве главы государства.

Как полагает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, падение котировок биткоина вызвано сочетанием сразу нескольких факторов. К этому привели сохранение ставок Федеральной резервной системы США, обвал американского технологического сектора после новостей о падении акций Microsoft, а также ожидания того, что ФРС при новом руководителе резко изменит свою политику. Шнейдерман полагает, что если биткоин не удержится на отрезке в 73-75 тысяч долларов, то не исключен продолжительный спуск к 56 тысячам.