В 2025 году Россия впервые импортировала пиво из Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство торговли и промышленности Индии.

Как рассказали в индийском ведомстве, Россия закупила пиво у Индии на скромные 140 тысяч долларов. Первые поставки произошли в июне — тогда в Россию ввезли пива всего на 20 тысяч долларов, но после этого случилось еще несколько небольших поставок. В ноябре экспорт достиг суммы в 30 тысяч долларов. При этом, общий экспорт пива из Индии с января по ноябрь 2025 года составил 37,8 миллиона долларов.

Всего за 2025 год на российский рынок ввезли пива из Индии на 140 тысяч долларов. Подобных поставок не было как минимум с 2018 года — более ранние данные не встречаются в открытом доступе.

Ранее российские туроператоры предложили отменить визовый режим с Индией.