МВФ назвал самые бедные страны в мире в 2026 году

Рейтинг самых бедных стран в мире составлен на основе последних данных Международного валютного фонда (МВФ). Уровень бедности в стране может быть измерен с помощью различных критериев. Самой бедной страной в мире в 2026 году оказался Южный Судан - к тому же одно из самых молодых государств. В настоящее время ВВП на душу населения здесь составляет 368,83 доллара.

Жители Южного Судана проголосовали за независимость от Судана на референдуме в 2011 году, в результате чего с 2013 по 2018 год разразилась гражданская война. Южный Судан считается несостоявшимся государством.

Второе место в рейтинге занимает Йемен с валовым внутренним продуктом на душу населения в размере 401,28 доллара. С 2015 года в Йеменской Республике бушует гражданская война, которая ввергла страну в один из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире. Крайне нестабильная политическая ситуация усугубляется нехваткой воды, слабой системой образования и здравоохранения, высоким уровнем безработицы, а также частыми стихийными бедствиями.

Третьей самой бедной страной в мире в рейтинге 2026 года является Бурунди в Восточной Африке. Экономика страны ослаблена многолетней гражданской войной. К этому добавляются внутриполитическая нестабильность и этносоциальная напряженность.

Бурунди также входит в число стран с самой высокой плотностью населения в мире. В 2026 году средний ВВП Бурунди на одного жителя составит 618,12 доллара. Однако по сравнению с 2023 годом, когда Бурунди все еще считалась самой бедной страной в мире, этот показатель увеличился примерно вдвое.

По оценкам экспертов МВФ, в числе десяти беднейших стран мира входят также Центральная Африканская Республика (ЦАР), Мадагаскар (юго-восточный берег Африки), Мозамбик и Малави в юго-восточной Африке, Судан на северо-востоке Африки, Сомали в Восточной Африке и Демократическая Республика Конго в Центральной Африке, сообщает портал wiwo.de.