Добыча нефти в России упала третий месяц подряд

В январе добыча нефти в России без учета конденсата из-за сложностей со сбытом сократилась еще на 46 тысяч баррелей, до 9,28 миллиона баррелей в сутки. Это уже третий месяц подряд, когда объемы добычи снижаются, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые со статистикой.

Такой результат уже почти на 300 тысяч баррелей в сутки ниже, чем страна может добывать в соответствии с квотами ОПЕК+. Российские власти в последние годы не публикуют официальные данные по поводу добычи нефти, поэтому СМИ опираются данные источников и экспертов.

Как говорится в материале, вместе со снижением добычи растет объем российской нефти, хранящейся на танкерах в море. Давление со стороны США усложняет задачу поиска покупателей и ведет к увеличению скидок на партии. К началу февраля на судах скопилось уже 143 миллионов баррелей, то есть объем, который добывается в стране за две недели.

Новым ударом может стать дополнительное падение отгрузок в Индию весной после того, как страна заключила с США торговое соглашение, предусматривающее снижение пошлин.

Как сообщил президент США Дональд Трамп, сделка подразумевает отказ индийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от закупок сырья в России. Официально власти Индии эту информацию не подтверждали, но источники, знакомые с положением дел, утверждают, что крупнейшие предприятия страны прекратили размещать заказы на март и апрель.