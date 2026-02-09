Инвесторы опасаются краха доллара

Американский доллар демонстрирует затяжное ослабление после худшего года за восемь лет. Индекс доллара с начала 2026 года потерял около 1%, продолжив падение после обвала на 9% в 2025 году. Инвесторы не верят официальным заявлениям властей США о поддержке «сильного доллара», пишет Yahoo Finance.

Ключевыми факторами давления на американскую валюту стали торговая политика администрации Дональда Трампа и сомнения в будущем курсе ФРС. Выдвижение «ястреба» Кевина Уорша на пост главы центробанка не укрепило доллар надолго, так как президент Трамп публично исключил возможность повышения ставок.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что серия новых торговых угроз подорвала ожидания рынка в отношении поддержки экономики.

Всё это заставляет участников рынка искать альтернативы. Эксперты Macquarie предупреждают, что эпоха ослабления доллара, вызванная геополитическими сдвигами и неопределённостью политики США, может продлиться десятилетие. Это поставит под вопрос статус доллара как мировой резервной валюты. В качестве альтернативы инвесторы всё чаще рассматривают евро, швейцарский франк и особенно золото, которое показало рост более 60% в 2025 году.