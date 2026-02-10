$77.6592.01

В Госдуме оценили перспективы курса рубля

Глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил перспективы курса рубля на ближайшие полгода. Об этом пишут РИА Новости.

Депутат заявил, что курс будет стабильным благодаря действиям Центрального Банка (ЦБ) России, а вот доллар может начать снижаться.

«Есть две причины: первая связана с тем, что (президент Соединенных Штатов Америки Дональд — прим. «Ленты.ру») Трамп все делает для того, чтобы американская экономика была более конкурентной с зарубежными странами, второе — непредсказуемые действия американской администрации в том числе создают сложности для взаимодействия с Америкой», — пояснил Аксаков.

В прошедшие выходные, 7 и 8 февраля, Банк России снизил курс рубля по отношению к доллару и евро. Курс китайского юаня также претерпел изменения — его цена выросла с 10,99 до 11,1 рубля.

