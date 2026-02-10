Макрон признал рост газовой зависимости Европы от США

Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что зависимость Европы в энергетической сфере сместилась с России на США, которые стали основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС.

Макрон заявил в интервью газете Le Monde, что зависимость Европы в энергетической сфере переместилась с России на Соединенные Штаты, передает ТАСС.

По его словам, американские компании сейчас обеспечивают около 60% поставок сжиженного природного газа в Европейский союз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против компаний из Китая, участвующих в российских СПГ-проектах.

Эксперты отметили, что западные меры давления преждевременно списывают российские проекты по производству СПГ.

Новые европейские ограничения могут усилить позиции российского СПГ на мировом рынке.