Павильон народных брендов России появится на ПМЭФ

В Санкт-Петербурге началась подготовка к проведению XXIX Международного экономического форума. Он пройдет с 3 по 6 июня, сообщает Смольный.

© Мир24

В городе прошло первое заседание рабочей группы по подготовке к проведению ПМЭФ. Экспозиционно-деловая зона Санкт-Петербурга на ПМЭФ займет свыше 1 тыс. 600 квадратных метров площади. Посетители смогут познакомиться с приоритетными городскими проектами в сфере промышленности и инноваций. Также запланированы деловая, культурная и спортивная программы.

В объявленный президентом Годом единства народов России ПМЭФ получит специальный павильон «Душа России. Здесь представят региональные бренды из сферы креативных индустрий, ориентированные на экспорт и продвижение культурного наследия народов страны.

«Петербургский международный экономический форум — мощный фактор развития экономики города, — приводятся в сообщении слова губернатора города Александра Беглова. Он отметил, что это уникальная возможность привлечь новых инвесторов, познакомить мир с достижениями петербургских предприятий, нарастить их экспортный потенциал. Как подчеркнул Беглов, при подготовке к такому масштабному событию городские власти ставят две основные задачи — показать всей планете гостеприимство Санкт-Петербурга и сохранить в дни проведения форума привычный комфорт для горожан.

На ПМЭФ в 2025 году власти Санкт-Петербурга заключили 67 соглашений на сумму свыше 1 трлн рублей. Участниками форума стали 20 тысяч делегатов из 140 стран и территорий.

Ранее Году единства народов России дали официальный старт в Национальном центре «Россия в Москве.