Президент России Владимир Путин смог найти выход из санкционного капкана, поставленного западными странами, пишет обозреватель Маттиас Шнайдер в статье для портала Merkur Online Magazin.

Автор статьи заметил, что Запад стремится с помощью санкций остановить поток нефти, ограничить доходы России от продажи энергоресурсов.

По его данным, в апреле 2022 года РФ понесла значительные финансовые потери. Вместе с тем, заметил он, страх перед дефицитом привел к росту мировых цен на энергоресурсы, что позволило удержать российскую нефть марки Urals на стабильном уровне и привело к парадоксальному эффекту.

«В 2022 году продажа энергоносителей принесла российскому бюджету рекордную сумму в размере около $148 млрд», — отметил Шнайдер.

Публицист заметил, что в 2023 году санкции начали действовать: Европа отказалась принимать нефть, а западные страховые и судоходные компании не имели права перевозить ее по цене, превышающей установленный предел. В связи с этим доходы от продажи ресурса сократились до $114 млрд.

В Совфеде высказались об отношениях с Индией после отказа страны от российской нефти

Вместе с тем, пояснил обозреватель, в течение года этот эффект пошел на убыль: Россия купила, зафрахтовала старые нефтетанкеры, сформировала свой флот.

«Эти замаскированные суда призваны помочь обойти санкции. Вместо Европы нефть теперь отправляется в Индию и Китай: две самые густонаселенные страны мира могут эффективно использовать это сырье — и требовать значительные скидки», — разъяснил Шнайдер.

По его словам, это позволило стабилизировать доходы России в 2024 году: поступления от нефти и газа выросли до $143 млрд.