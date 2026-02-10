В падении продаж пива обвинили зумеров

Одной из причин падения пивного рынка может быть нежелание зумеров пить. Обвинил молодое поколение в сокращении продаж алкоголя исполнительный директор Объединения участников пивобезалкогольного рынка Камаль Лебедев, его слова приводит Shopper’s.

В рамках «Алкоконгресса» эксперт отметил, что среди зумеров высок процент тех, кто вообще не хочет пить. Производителям крепкого алкоголя тоже сложно привлечь молодежь, добавила руководитель департамента развития ассортимента компании Ladoga Виктория Субеева.

«Им не надо запивать стресс, у них его нет. Образование оплачено, кредитов пока нет. Возможно, когда возьмут ипотеку и родят ребенка, перейдут на водку. Но пока им до 30 лет делать этого не собираются. Для них алкоголь — это опыт, веселье, развлечение, коммуникация. Но выйти из телефона в офлайн страшно, и для храбрости надо что-то выпить», — пояснила она.

Как заявил руководитель офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев, у зуммеров другое отношение к алкоголю.

«Это поколение больше интересуется здоровым образом жизни, есть востребованность и мода на здоровый образ жизни, занятия спортом, фитнесом», — добавил он.

По итогам 2025 года розничные продажи пива в России рухнули на 16,7 процента, до 607,06 миллиона декалитров, а пивных напитков — на 8,3 процента, до 95,5 миллиона, отмечают в Росалкогольтабакконтроле (РАТК). Совладелец дистрибьютора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что главной причиной динамики стал рост цен, спровоцированный внеплановым повышением акцизов.

Также в 2025-м суммарные объемы производства пива и пивных напитков «Балтика» сократились на 16,34 процента в сравнении с показателем за 2024-й. Резкое падение выпуска пива и пивных напитков «Балтика» связано со стремлением нового владельца компании (АО «ВГ Инвест») избавиться от неприбыльных марок, доставшихся ей от Carlsberg Group, объяснил независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин