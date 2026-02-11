Криптобиржа нечаянно раздала $40 млрд

Южнокорейская криптобиржа Bithumb признала наличие серьёзных уязвимостей в своей внутренней системе, которые привели к колоссальной ошибке. В ходе промоакции на прошлой неделе биржа по ошибке перевела клиентам около 620 000 биткоинов (примерно $40 млрд) вместо планировавшихся 620 000 вон ($426). Это спровоцировало падение цены биткоина на 17%, сообщает Reuters.

© if24.ru

Генеральный директор Bithumb Ли Джэ Вон заявил на слушаниях в парламенте, что объём перевода в 15 раз превысил реальные запасы биткоинов на бирже. Системные проверки, которые должны были предотвратить такую ошибку, не сработали. Большая часть ошибочно отправленных средств уже возвращена, однако 1786 биткоинов были моментально проданы получателями до заморозки их счетов. Регуляторы настаивают на их возврате.

Инцидент вызвал серьёзную критику со стороны законодателей, которые указали на недостаточность надзора за рынком цифровых активов. Корейские регуляторы заявили, что необходимо применять к крипторынку те же регуляторные нормы, что и к банкам, однако действующее законодательство этого не позволяет.