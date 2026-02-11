Раскрыты сроки запуска крупнейшей Каширской ГРЭС в Подмосковье

В Подмосковье в 2028 году запустят в работу Каширскую ГРЭС после модернизации. На момент запуска это была вторая по мощности станция в Европе, ее глобальная реконструкция включает в себя монтаж современного высокотехнологичного оборудования, напомнил в ходе выезда на объект губернатор Андрей Воробьев.

После возобновления работы Каширская ГРЭС вновь станет одним из главных источников электричества в Московской области. По проекту модернизации на объекте строят три современных энергоблока на 450 и 480 мегаватт. Воробьев напомнил, что в начале XX Каширская ГРЭС стала основой прорыва региона в индустриализации, но сегодня, с учетом появления новых технологий, потребовала соответствующих обновлений.

"Мы каждый год бьем пики по электропотреблению — цифровая экономика, новые предприятия нуждаются в электричестве, - цитирует главу региона 360.ru. - Сегодня нет региона, который бы не испытывал большой запрос и по центрам обработки данных. Все это тоже требует энергопотребления".

В 2028 году станцию запустят, но это будет лишь первый этап работ. Так, один из энергоблоков на 480 мегаватт планируется ввести в работу к 2030 году. Модернизация станции включила в себя монтаж умной электроники, системы охлаждения, а также первой в России парогазовой установки на основе газовых турбин. Помимо реконструкции объекта, в регионе к 2031 году также планируется обновить 1,5 тыс. км линий сетей и построить 131 питающий центр.

Напомним, модернизация Каширской ГРЭС стартовала в 2021 году. Воробьев подчеркивал, что проект, реализация которого потребует 60-70 млрд рублей, позволит привнести инновации, которые вдохнут в станцию новую жизнь.