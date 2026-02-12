ФАС начала проверку производителей огурцов из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба начала проверку крупнейших производителей огурцов на фоне резкого роста цен. Об этом пишут «Известия».

По данным Росстата, с конца декабря по середину февраля стоимость огурцов в рознице увеличилась почти в 1,5 раза, что вызвало недовольство покупателей.

Инициатором разбирательства стал зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный.

Депутат отметил, что к нему поступают многочисленные жалобы граждан, которые задаются вопросом, почему отечественные огурцы стоят дороже бананов и других импортных фруктов.

В ФАС сообщили, что направили запросы ключевым участникам рынка овощей защищённого грунта и проводят анализ полученной информации.

Ранее ФАС проверяла информацию о повышении тарифов на услуги связи.

Также ведомство заявляло о проверке тарифов на коммунальные услуги на предмет их экономической обоснованности.