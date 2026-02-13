ЦБ повысил курс доллара на 14 февраля

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 14 февраля 2026 года.

Курс доллара повышен до 77,19 рубля, 13 февраля он был на уровне 77,18 рубля. Курс евро снизился до 91,55 рубля, 13 февраля он составлял 91,71 рубля. Курс юаня не изменился и составил 11,15 рубля.

Сбербанк считает равновесным курсом диапазон примерно 98-105 рублей.

«Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка и который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественных барьеров», — сказал журналистам его президент Герман Греф на Domclick Digital Forum в ноябре 2025 года.

Аналитики, опрошенные Банком России с 30 января по 3 февраля, ожидали более крепкий рубль, чем в декабре. Прогноз на 2026 год составлял 85 рублей за доллар, на 2027 год — 94,5 рубля за доллар, на 2028 год — 98,9 рубля за доллар.

Регулятор в своем информационно-аналитическом комментарии отмечал , что в декабре рубль укрепился к доллару США на 2,4%, к китайскому юаню – на 1,4%, к евро – на 1,2%.

Ранее Frank Media рассказали , какие валюты привязаны к курсу доллара и доступны российским инвесторам.