В ЦБ объяснили появление поста с «ыыыффффыыыы»

В Банке России объяснили странный пост с набором букв «ы» и «ф» за день до заседания по ключевой ставке.

Сотрудники ЦБ в Telegram-канале сообщили, что это была проделка «кота-админа», зажавшего кнопки.

© Банк России/Telegram

«Кот-админ сегодня с новой клавиатуры, но завтра выйдет с калькулятора. Как настроение?» — говорится в публикации Центробанка.

Сообщение с набором двух букв появилось в Telegram-канале Банка России 12 февраля. 13 февраля должно состояться заседание регулятора, на котором определится дальнейший размер ключевой ставки. Сейчас она составляет 16% годовых.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предрек, что на ближайшем заседании ЦБ снизит ключевую ставку до 15,5%. В поддержку своего прогноза депутат поделился данными по инфляции за 3-9 февраля. По его словам, в этот период времени рост цен замедлился с 0,2 до 0,13 процента. Аксаков также не исключил, что в дальнейшем ЦБ может перейти к более решительным действиям и снизить ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 14,5%.