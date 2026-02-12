Доходы России от нефтеэкспорта рухнули

По итогам января 2026 года объемы нефтяного экспорта России просели как в денежном, так и в физическом выражении. Об этом сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном на сайте организации.

В деньгах экспорт просел на 210 миллионов долларов в месячном выражении (до 6,64 миллиарда долларов), а в объеме — на 350 тысяч баррелей в сутки, уточнили аналитики. Среднесуточные поставки российской нефти на глобальный рынок в январе составили 7,5 миллиона баррелей.

Суммарный доход России от экспорта сырья и нефтепродуктов за отчетный период составил 11,11 миллиарда долларов. В годовом выражении показатель обвалился более чем на 4,6 миллиарда, констатировали в организации.

На ситуацию с поставками российской нефти за рубеж все большее влияние оказывает санкционное давление западных стран. После резкого ужесточения ограничений во второй половине октября 2025 года основные покупатели отечественного сырья стали постепенно диверсифицировать географию импорта, делая акцент на альтернативных продавцах.

Эта тенденция в особенности затронула Индию. После заключения торговой сделки с США Нью-Дели начал наращивать закупки сырья из Северной и Южной Америки, а также из Африки и Ближнего Востока. Самыми перспективными вариантами для Индии главный директор по энергетическому направлению исследовательского центра «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов называл Анголу, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилия. За счет импорта из этих стран, отмечал эксперт, азиатская страна будет способна заместить до 50 процентов импорта российской нефти. Если это произойдет, предупредили аналитики, финансировать продолжение боевых действий на Украине в прежних объемах Кремлю станет гораздо труднее с учетом растущего дефицита федерального бюджета.