Паника на Уолл-стрит задела золото

Золото отскочило вверх на 1,5% в пятницу (до $4945 за унцию), частично восстановившись после самого сильного дневного падения за последнюю неделю. Резкий обвал на 3,2% ранее был вызван не столько фундаментальными факторами, сколько вынужденными распродажами: падение акций технологических компаний заставило инвесторов закрывать позиции по всему спектру активов для покрытия маржин-коллов.

Несмотря на волатильность, рынок остаётся в фазе консолидации, а интерес к покупкам на просадках сохраняется. Управляющий хедж-фонда Greenlight Capital Дэвид Айнхорн заявил, что ФРС под руководством Кевина Уорша будет снижать ставку гораздо агрессивнее, чем ожидает рынок. Это станет мощным драйвером роста для драгметаллов.

Ключевым событием дня станет публикация инфляционных данных в США. Если они окажутся слабее прогнозов, ожидания по снижению ставок усилятся, что поддержит золото.

Банк ANZ повысил прогноз до $5800 за унцию во втором квартале текущего года, пишет Bloomberg.