ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых. Это следует из информации, опубликованной на сайте регулятора.

ЦБ подчеркнул, что экономика возвращается к траектории сбалансированного роста. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция упадет до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

«Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Так, решение совпало с прогнозами многих экспертов. По оценке аналитиков SberCIB Investment Research, текущая экономическая ситуация позволяет Банку России продолжить плавное снижение ключевой ставки. В качестве аргументов они приводили стабильные инфляционные ожидания населения (в январе они не изменились), устойчивый курс рубля и умеренные темпы роста экономики. Дополнительным фактором выступает ужесточение макропруденциального регулирования, которое будет сдерживать рост кредитования.

Напомним, что ЦБ на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых. Он подчеркнул, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.