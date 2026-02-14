Axios: США усилят давление на экспорт иранской нефти

США намерены усилить экономическое давление на Иран, в том числе в части поставок нефти в Китай. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

© Global look

По данным издания, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились в Белом доме о наращивании давления, прежде всего в сфере продажи иранской нефти КНР.

Отмечается, что экономические меры будут реализовываться параллельно с усилением военного присутствия США на Ближнем Востоке и на фоне предстоящих переговоров.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров представителей Ирана и США перенесён в Женеву.

Также Reuters писал, что американская делегация планирует провести в Женеве два раунда переговоров — по Украине и по Ирану.