В России резко упали цены на ряд продуктов

Стоимость базовых продуктов для блинов в преддверии Масленицы заметно снизилась по сравнению с прошлым годом.

Как сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, сливочное масло подешевело на 22%, мука и сахар — на 16%, подсолнечное масло — на 2%.

Причина — хороший урожай зерновых и масличных, стабилизировавший рынок после роста цен прошлых лет, пишет МК.

Эксперты объяснили рост цен на овощи и фрукты в феврале

Цены на традиционные добавки остаются стабильными. Красная икра в мелкой фасовке (95 граммов) стоит от 550 рублей, при этом в пересчёте на килограмм она подешевела на 6%с середины ноября прошлого года.