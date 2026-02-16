ЦБ изучит влияние маркетплейсов на инфляцию

Банк России определил направления экономических исследований в 2026-2028 годах, в частности, будет изучено развитие маркетплейсов и их влияние на инфляцию, следует из материалов регулятора.

Так, в числе намеченных экономических исследований в Центробанке РФ в 2026-2028 годах - инфляция и инфляционные ожидания, в том числе развитие маркетплейсов и их влияние на уровень цен.

Отмечается, что цифровизация, в частности, развитие маркетплейсов и онлайн-торговли, меняет поведение потребителей и производителей и влияет на гибкость ценообразования, а также на трансмиссию ценовых шоков производителей.

Ранее в ЦБ рассказали, что прогноз инфляции на этот год повышен до 4,5-5,5%. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.