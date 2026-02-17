$76.6291.04

В Британии планируют ускорить создание аналогов Visa и Mastercard

Британские банки уже 19 февраля проведут первое совещание по созданию национальной альтернативы Visa и Mastercard на фоне опасений относительно возможных действий администрации Дональда Трампа против союзников по НАТО, сообщает Guardian.

Встречу под руководством главы британского подразделения Barclays Вима Мару созвали крупнейшие игроки Сити, которые возьмут на себя финансирование нового платежного оператора — проекта под названием DeliveryCo.

В отличие от ЕС, который настроен более радикально, Лондон выбрал компромиссный путь: сами Visa и Mastercard вошли в состав группы учредителей наряду с банками Santander UK, NatWest, Lloyds, Nationwide и сетью Link. Банк Англии подготовит техническую базу проекта к следующему году, а полноценный запуск системы ожидается к 2030 году. Поводом для ускорения переговоров стала угроза отключения американских платежных систем: около 95% карточных транзакций в Великобритании проходят через инфраструктуру Visa и Mastercard, напоминает издание со ссылкой на доклад регулятора платежных систем 2025 года. Показательным примером последствий служит опыт России, где санкционное отключение этих систем привело к неудобствам для граждан.

«Отключение Visa и Mastercard отбросило бы нас в 1950-е годы», — цитирует издание одного из банкиров.

На прошлой неделе глава Европейской платежной инициативы Мартина Веймерт вновь заявила о необходимости ускорения создания единой европейской платежной системы и уход от зависимости от американских систем.