Лукашенко высказался об эйфории Нацбанка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об экономической ситуации в стране, указал кабмину на необходимость более активного погружения в отраслевые проблемы и ситуацию на ряде значимых предприятий.

Его цитирует БелТА.

«В матрице задач вертикали власти большинство из них в красной зоне (ВВП, экспорт, инфляция, запасы на складах, уровень затрат и так далее)!» — подчеркнул глава государства, принимая отчет правительства за прошлый год. «Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории макроэкономической стабильности?» — сказал он, обращаясь к членам кабмина, назвав интегральным итогом 2025 года скромный рост показателей.

Отдельно Лукашенко обратил внимание на спад в белорусской промышленности. По его словам, второе полугодие 2025 года она прошла с отрицательной динамикой 98,2 процента, а январь 2026-го принес «еще минус 3,4 процента». В то время как «на ключевом российском рынке только Минпром не добрал в прошлом году миллиард долларов», в стране наблюдается падение выпуска ключевых товаров, поделился он.

Ранее Лукашенко, объясняя назначение зампреда Совета Республики Национального собрания страны Владислава Татариновича новым министром финансов, назвал его «денежным человеком», который «знает тему», в связи с чем решено было «попробовать его на конкретной, но известной ему работе».