Одна страна согласилась направить нефть Словакии

Чехия предлагает Словакии направить небольшой объем нефти по нефтепроводу «Дружба» в условиях остановки ее поставок через Украину. Об этом сообщает агентство ČTK.

В публикации отмечается, что руководитель минпромторга Чехии Карел Гавличек обсудил данный вопрос в Братиславе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

По мнению чешского министра, данное решение позволило бы поставить словацкой стороне лишь небольшой объем топлива.

До этого сообщалось, что Словакия из-за приостановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» попросила Хорватию пропустить российскую нефть по трубопроводу «Адрия».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос увеличения поставок российской нефти в Венгрию транзитом через Хорватию обсуждается на корпоративном уровне.

13 февраля Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов. Он охарактеризовал такие действия Киева как грубое вмешательство в выборы и заявил, что даже если Украина не позволит возобновить поставки нефти по трубопроводу, то правительство в любом случае гарантирует безопасность энергоснабжения для всех потребителей.