Лукашенко назвал импорт свинины из России позорищем

Выступая на отчёте правительства за 2025 год, президент Белоруссии заявил, что страна способна полностью обеспечить себя этой продукцией.

«Мы же из России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину. Мы чуть ли не на 200 млн долларов её завезли», — подчеркнул Лукашенко.

Он потребовал нарастить собственное производство.

«Если чего-то нет, надо производить своё. Мы это умеем делать», — добавил он.

По данным Россельхознадзора, всего за 2025 год Россия экспортировала свинины более 270,5 тыс. тонн, что на 22,7% больше, чем в прошлом году (220,5 тыс. тонн). Объемы экспорта этого вида мяса в Белоруссию выросли на 32,4% — всего было вывезено более 131 тыс. тонн.