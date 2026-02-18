В Словакии объявили кризисную ситуацию

Правительство Словакии объявило в стране кризисную ситуацию из-за нехватки нефти.

Об этом сообщил портал Pravda.

«Правительство Словацкой республики заявило по предложению Управления государственных материальных резервов о состоянии дефицита нефти», — сказано в материале.

До этого сообщалось, что Чехия предлагает Словакии направить небольшой объем нефти по нефтепроводу «Дружба» в условиях остановки ее поставок через Украину. Так, руководитель минпромторга Чехии Карел Гавличек обсудил данный вопрос в Братиславе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Еврокомиссия потребовала, чтобы Украина починила взорванный газопровод «Дружба»

По мнению чешского министра, данное решение позволило бы поставить словацкой стороне лишь небольшой объем топлива.

Накануне Словакия из-за приостановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» попросила Хорватию пропустить российскую нефть по трубопроводу «Адрия».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос увеличения поставок российской нефти в Венгрию транзитом через Хорватию обсуждается на корпоративном уровне.