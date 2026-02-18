В России резко подорожали яйца

В России зафиксировано резкое ускорение роста цен на куриные яйца: за неделю с 10 по 16 февраля они подорожали на 3,4%, что стало самым высоким показателем среди всех продовольственных товаров. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Цены на яйца выросли на 3,4%, и темпы роста увеличились более чем вдвое по сравнению с предыдущей неделей, когда они составляли 1,5%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данный Росстата. На отчетной неделе также отмечено подорожание баранины (2,7%), говядины и водки (по 0,4%), мороженой рыбы и сахара-песка (по 0,3%), ржаного и пшеничного хлеба, печенья (по 0,2%), а также сухих молочных смесей для детского питания и вермишели (по 0,1%).

При этом ряд продуктов подешевел. Наибольшее снижение цен зафиксировано на ультрапастеризованное молоко (0,5%), мясо кур, сливочное масло и сметану (по 0,4%), мясные консервы для детского питания и свинину (по 0,3%), варёные колбасы, кефир, творог, рис и соль (по 0,2%). Незначительно снизились цены на пастеризованное молоко, гречневую крупу, макаронные изделия и чёрный чай (по 0,1%).