Китайские частные компании начали массово скупать российское сырье, от которого под давлением Вашингтона была вынуждена отказаться Индия. Согласно данным Bloomberg, только за первые восемнадцать дней февраля 2026 года поставки нефти в порты КНР взлетели до 2,09 миллиона баррелей в сутки. Это позволило Москве полностью перекрыть потенциальные финансовые потери от сокращения закупок со стороны Нью-Дели.

В агентстве подчеркивают, что китайские нефтеперерабатывающие заводы воспользовались ситуацией, когда традиционные покупатели стали более осторожными из-за политических рисков.

«Китайские нефтеперерабатывающие заводы активно скупают российскую нефть, от которой отказывается Индия, помогая Москве преодолеть спад закупок со стороны страны, которая обычно является ее крупнейшим покупателем морских партий», - говорится в публикации.

Рыночные аналитики фиксируют, что экспорт флагманского сорта Urals в Поднебесную достиг 600 тысяч баррелей в день — самого высокого уровня с 2018 года. Трейдеры связывают такой ажиотаж с рекордными скидками, которые на данный момент достигают двенадцати долларов за баррель по сравнению с эталонной маркой Brent.

«Это более чем компенсировало снижение закупок со стороны Индии», - подчеркивается в статье.

Переток нефтяных потоков в сторону Пекина произошел сразу после того, как администрация Дональда Трампа заключила резонансную сделку с индийским руководством об отмене пошлин на индийские товары в ответ взяли на обязательство прекратить прямой или косвенный импорт нефти из России.