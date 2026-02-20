Найден покупатель российской нефти вместо Индии
Китайские частные компании начали массово скупать российское сырье, от которого под давлением Вашингтона была вынуждена отказаться Индия. Согласно данным Bloomberg, только за первые восемнадцать дней февраля 2026 года поставки нефти в порты КНР взлетели до 2,09 миллиона баррелей в сутки. Это позволило Москве полностью перекрыть потенциальные финансовые потери от сокращения закупок со стороны Нью-Дели.
В агентстве подчеркивают, что китайские нефтеперерабатывающие заводы воспользовались ситуацией, когда традиционные покупатели стали более осторожными из-за политических рисков.
«Китайские нефтеперерабатывающие заводы активно скупают российскую нефть, от которой отказывается Индия, помогая Москве преодолеть спад закупок со стороны страны, которая обычно является ее крупнейшим покупателем морских партий», - говорится в публикации.
Рыночные аналитики фиксируют, что экспорт флагманского сорта Urals в Поднебесную достиг 600 тысяч баррелей в день — самого высокого уровня с 2018 года. Трейдеры связывают такой ажиотаж с рекордными скидками, которые на данный момент достигают двенадцати долларов за баррель по сравнению с эталонной маркой Brent.
«Это более чем компенсировало снижение закупок со стороны Индии», - подчеркивается в статье.
Переток нефтяных потоков в сторону Пекина произошел сразу после того, как администрация Дональда Трампа заключила резонансную сделку с индийским руководством об отмене пошлин на индийские товары в ответ взяли на обязательство прекратить прямой или косвенный импорт нефти из России.