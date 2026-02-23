«‎Большая битва»‎: Венгрия поставила ультиматум Евросоюзу

Будапешт не позволит Евросоюзу принять новый пакет антироссийских санкций, пока Киев не восстановит транзит нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Министр заметил, что у брюссельских «военных фанатиков» нет лучшего варианта, чем принять очередной пакет санкций.

«Их не интересует, если это погубит европейскую экономику. Это как нарисованный схематичный человечек, пытающийся показать свои бицепсы. Смешно и грустно, что мы до этого дошли. Конечно, мы этот пакет санкций мы тоже не позволим принять, пока не возобновятся поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию», — разъяснил Сийярто.

Глава ведомства отметил, что Будапешт также заблокировал кредит ЕС в €90 млрд, предназначенный для Украины.

«Так что сегодня будет большая битва. Все хотят нашей крови, но мы вступим в эту борьбу, потому что никому нельзя шутить с Венгрией и ставить под угрозу нашу энергобезопасность», — подчеркнул министр.

Ранее Сийярто предупредил, что Будапешт на фоне истории с нефтепроводом заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза.