В России увидели замедление роста цен

Процесс нормализации темпов роста цен в России может идти постепенно. Замедление инфляции увидела экономический советник департамента денежно-кредитной политики Банка России Зоя Кузьмина, ее цитирует «Интерфакс».

По словам представителя регулятора, оперативные данные говорят о признаках нормализации темпа роста цен.

«Уже сейчас, правда, в оперативных данных, недельных (надо оговориться, что это все-таки оперативные данные) можно сказать, что явно пик приходился на начало января с последующим замедлением во второй половине января и феврале. По недельным данным темпы роста цен нормализовались», — пояснила Кузьмина.

Несмотря на то, что рост цен постепенно замедляется, нельзя исключать и факторы, из-за которых динамика инфляции может размазываться. Поэтому рано оценивать влияние роста НДС на стоимость товаров. Текущее состояние инфляции на фоне недавнего решения понизить ключевую ставку удовлетворяет ожиданиям регулятора, добавила представитель ЦБ.

Как отмечали ранее в «инФОМ», в феврале инфляционные ожидания россиян снизились впервые за четыре месяца — с январских 13,7 процента до 13,1 процента. В последний раз они были меньше (12,6 процента) в октябре. Снижение наблюдается в обеих категориях — у граждан со сбережениями (с 12 до 11,5 процента) и у граждан без сбережений (с 15,2 до 12,2 процента).