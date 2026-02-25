ЦБ и Минфин договорились о регулировании криптоотрасли

К 1 июля 2027 года в России должны быть созданы условия для функционирования компаний, осуществляющих «организацию обращения цифровых валют», — бирж, цифровых депозитариев и криптообменников, следует из законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах», с которым удалось ознакомиться РБК.

Подлинность документа подтвердили три источника редакции на финансовом рынке. Его разработкой занимаются Банк России и Минфин. При этом к 1 июля 2026 года должно заработать основное регулирование.

Главные криптороли

На российском крипторынке планируется создать компании, чьей основной целью станет обеспечение совершения сделок с цифровой валютой и цифровыми правами на организованных торгах. Для таких компаний будет обязательным наличие лицензии биржи или торговой системы.

Также появятся цифровые депозитарии, чья задача — осуществление учета и перехода прав на цифровую валюту или цифровые права, перевод цифровой валюты и предоставление доступа к адресам-идентификаторам, на которых она хранится. Банк России будет вести специальный реестр цифровых депозитариев. Последние смогут открывать различные счета цифровых активов для учета прав на них: счета обладателей, доверительных управляющих, иностранного номинального держателя и иностранного уполномоченного держателя (нужны нерезидентам, чтобы инвестировать на российском крипторынке — FM).

Посредниками на крипторынке по аналогии с традиционным рынком станут брокеры — через них можно будет совершать сделки с цифровыми активами. Управляющие компании будут управлять активами клиентов в интересах последних.

Новым игроком на крипторынке станут организации по обмену цифровой валюты (криптообменники). ЦБ планирует установить требования к их минимальному объему конверсионных операций — не менее 3,5 млн рублей в месяц. Исключения сделают для внешнеторговых контрактов. Помимо этого, регулятор будет следить за нормативом достаточности собственных средств и минимальным размером капитала криптообменников. Они будут внесены в специальный реестр, вести который также будет ЦБ. Задача обменников — следить за проводимыми сделками и передавать в ЦБ сведения о подозрительных операциях.

Цифровые депозитарии и криптообменники будут обязаны соблюдать 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), а значит — контролиовать все операции своих клиентов. Для тех, кто совершает сделки на сумму до 100 тысяч рублей, будет предусмотрена упрощенная идентификация. Ее подробности в материале не раскрываются. При переводах сверх 100 тысяч рублей указанные компании должны иметь все сведения об отправителе и получателе платежа.

Что можно, а что нельзя делать с криптовалютой в России

Цифровые валюты нельзя будет использовать в качестве средства платежа в России, за исключением использования в отдельных внешнеторговых конрактах. «Резиденты вправе совершать сделки (операции) с цифровой валютой только с участием лиц, осуществляющих организацию обращения цифровых валют», — также указано в законопроекте. Исключениями из этого станут внешнеторговые сделки и операции с новой криптовалютой, проводимые майнерами. Активы за пределами адресов-идентификаторов не будут подпадать под судебную защиту в России.

Под адресами-идентификаторами в законопроекте понимается определенная последовательность цифр, необходимая для учета цифровой валюты или цифровых прав в информационных системах депозитариев и иных участников крипторынка. По ним будут проходить все поручения по сделкам, списания и зачисления. Участники рынка должны обеспечивать конфиденциальность информации о лицах, совершающих сделки с криптовалютой, однако сведения могут быть переданы госорганам по требованию последних (например, судам или правоохранителям — FM).

Что касается сделок нерезидентов, то для них все будет проще:

«Нерезиденты имеют право без огранчиений совершать сделки (операции) с цифровой валютой, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.

Неквалифицированные инвесторы смогут совершать сделки с криптовалютой только после прохождения тестирования, срок действия его результата — один год. Кроме того, УК или брокер обязан уведомлять такого инвестора о том, что сделки с криптовалютой несут повышенный риск. Цифровая валюта, которую захочет приобрести неквалифицированный инвестор, должна быть допущена к организованным торгам в России. К тому же в декабре 2025 года Банк России планировал ограничить сумму сделок неквалицированных инвесторов 300 тысячами рублей.

Кроме частных лиц, сделки с криптовалютой смогут совершать госорганы, Российская Федерация, органы прокуратуры, муниципалитеты и другие ведомства.

Как будет регулироваться майнинг

Майнингом в России смогут заниматься юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), включенные в реестр Федеральной налоговой службы. Кроме того, эта функция будет доступна физическим лицам, однако потребляемая ими электроэнергия не должна превышать лимиты энергопотребления. О добытых активах надо будет уведомить налоговую.

Наконец, законопроект предлагает ввести понятие «майнинг-пул» — объединение мощностей для майнинга цифровой валюты. Добытая таким способом криптовалюта делится впоследствии между всеми участниками пула. Лица, оказывающие услуги по созданию пулов, являются их организаторами — ими смогут быть только российские юрлица, ИП или граждане. Требования к организаторам пулов будет устанавливать правительство, оно же сможет запретить майнинг в отдельных регионах.