Крупнейшая экономика Европы оправилась от кризиса

По итогам 2025 года ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, вырос на 0,2 процента, оправдав прогноз правительства. Об этом свидетельствуют данные национального статистического управления Destatis.

Отдельно в четвертом квартале рост составил 0,3 процента по сравнению с третьим, а в годовом выражении — 0,4 процента. В 2023 и 2024 годах немецкая экономика падала на 0,9 и 0,5 процента соответственно, таким образом, можно говорить о постепенном выходе страны из кризиса.

Положительную динамику в 2025 году обеспечили в основном конечные потребительские расходы домохозяйств, государственные расходы и валовые капиталовложения в строительство.

По оценкам МВФ, в этом году рост ВВП Германии достигнет 1,1-1,5 процента. В случае, если прогноз оправдается по верхней планке, страна полностью компенсирует падение последних лет.

ВВП России в 2025 году, в соответствии с первой оценкой Росстата, вырос на один процент. По прогнозу Банка России, опубликованному 13 февраля, в 2026-м экономика вырастет на 1-2 процента. Аналитики Института ВЭБа полагают, что рост по итогам года остановится на 0,8 процента.