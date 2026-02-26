Китай задрал цены на оптоволокно для России

За последний год китайские производители в несколько раз повысили стоимость оптоволокна для покупателей из России. Об этом со ссылкой на информацию участников рынка пишут «Ведомости».

Гендиректор ComNews Group Леонид Коник заметил, что в начале 2025 года километр оптоволокна G.652D, которое применяют в волоконно-оптических кабелях для операторов связи, обходился в 16 юаней, а спустя год — уже в 40 юаней. Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова подтвердила, что цены взлетели в 2,5-4 раза.

В России есть собственное предприятие по производству оптического волокна — АО «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Саранске, но с весны прошлого года оно не работает. Имеющееся на заводе оборудование было повреждено во время нескольких воздушных атак.

С того момента все оптоволокно, использующееся в стране, закупается в Китае, так как санкции не позволяют заключать контракты с производителями из Японии и США.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин напомнил, что даже если бы ОВС работал, окончательный переход на российское оптоволокно невозможен. Предприятие зависит от импортных заготовок, из которых вытягивается оптоволокно, а его собственного производства в стране нет.

Коник напомнил, что с 2025 года Россия и Украина начали массово использовать оптоволокно для управления FPV-дронами на расстояние до 50 километров. Такие устройства невозможно подавить средствами РЭБ или обнаружить с помощью детектора по электромагнитному излучению. В результате, как сообщил аналитик Исследовательского центра по волоконно-оптическим кабелям Пекинского университета почты и телекоммуникаций (BUPT) Чунь Шэн, в прошлом году Россия обеспечила 10,5 процента спроса на рынке оптоволокна, хотя в прошлые годы показатель не превышал одного процента.

Кроме того, рынок разогревают дата-центры для задач искусственного интеллекта, требующие миллионы километров оптоволоконных кабелей для внутреннего соединения серверов.

Независимый аналитик Алексей Бойко заметил, что резкий рост спроса может создать дефицит оптоволокна в мире, а приоритет продаж именно в Россию низок. В свою очередь, генеральный директор «Инкаба» Александр Смильгевич предупредил, что в перспективе Россия столкнется с угрозой физического дефицита оптоволокна, доступного для покупки.