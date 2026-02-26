Экономист спрогнозировал курс доллара на конец года

Серьезного ослабления рубля в 2026 году не ожидается, к декабрю доллар будет стоить в районе 87–89 рублей. Такой прогноз озвучил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на Зимней зерновой конференции в Белокурихе (Алтайский край), передает РИА Новости.

По словам эксперта, некоторое ослабление национальной валюты прогнозируется, однако оно не будет критическим. При этом Клепач отметил, что для ускорения экономического роста курс было бы полезно опустить до 92–94 рублей за доллар. Официальный курс американской валюты, установленный ЦБ на 26 февраля, составляет 76,47 рубля.

На текущей неделе аналитики прогнозировали колебания курса доллара в пределах 74,50–79,50 рубля, евро — 88–93 рубля, юаня — 10,70–11,40 рубля. Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в беседе с «Известиями» отметил, что поддержку рублю оказывают завершение налогового периода, стабильный профицит торгового баланса и низкий спрос на импорт из-за высокой ключевой ставки ЦБ. Негативное влияние может оказывать геополитика, однако в целом рубль сохраняет привлекательность для инвесторов.

До этого руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявлял изданию, что при сохранении текущей динамики на нефтяном и валютном рынках рубль сохраняет потенциал укрепления до 72–74 рублей за доллар.