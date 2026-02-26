МВФ призвал Китай срочно менять экономическую модель

Международный валютный фонд рекомендовал Китаю переориентировать экономику с экспорта на внутреннее потребление, сообщает РБК.

Как отмечается, ВВП страны в 2025 году вырос на 5%, однако внутренний спрос сдерживается спадом на рынке недвижимости и слабой системой социальной защиты, из-за чего население предпочитает сберегать, а не тратить. При этом торговый профицит Китая достиг почти 1,2 триллиона долларов благодаря мощному экспортному сектору. В МВФ предупреждают, что такая модель не может быть вечной, и призывают к реформам.

Однако эксперты сомневаются, что Пекин последует рекомендациям фонда в полном объеме. Приглашенный преподаватель Школы управления «Сколково» Егор Переверзев отмечает, что МВФ предлагает Китаю эволюционировать в сторону западной модели потребления, игнорируя фундаментальные особенности страны — индустриальные кластеры, систему пятилетнего планирования и традиции государственного регулирования. По его словам, это принципиально иной подход, «другая цивилизация планирования».

Как отмечается, Пекин не намерен полностью отказываться от экспортной модели, но точечно стимулирует внутренний рынок. Власти уже внедряют отдельные рекомендации МВФ: повышают пенсии и ослабляют систему прописки «хукоу» (систему регистрации домохозяйств, ограничивающую доступ сельских жителей к социальным услугам в городах). Китай стремится совместить две модели, а не заменять одну другой.