Президент обсуждает ситуацию с кабмином и ЦБ РФ

Российский бюджет фиксирует падение нефтегазовых доходов, однако компенсация происходит за счет роста ненефтегазовых доходов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал растущий бюджетный дефицит, отмечает ТАСС. По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин держит руку на пульсе и обсуждает с правительством и Центробанком ситуацию с дефицитом бюджета и его финансированием.