В Кремле прокомментировали дефицит бюджета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дефицит бюджета является текущей сложностью, которую позволяет преодолевать макроэкономическая стабильность. По его словам, Владимир Путин держит этот вопрос на личном контроле, передает РИА Новости.

Песков пояснил журналистам, что существующий дефицит относится к разряду «текущих сложностей», которые решаются за счет устойчивости экономики и принятия необходимых мер.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что провел многочасовое совещание с президентом Владимиром Путиным и членами правительства, посвященное вопросам экономики и подходам к финансированию дефицита бюджета. Об этом глава кабмина рассказал в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме. По словам Мишустина, обсуждались возможные решения, затрагивающие в том числе денежно-кредитную политику.

По итогам 2025 года дефицит федерального бюджета России составил 5,645 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Изначально планировался дефицит в 1,173 трлн рублей (0,5% ВВП), однако в течение года его дважды корректировали — весной до 3,792 трлн, а осенью до 5,737 трлн рублей.

На 2026 год дефицит бюджета заложен в размере 3,786 трлн рублей. В последующие годы ожидается его сокращение: до 3,186 трлн в 2027-м и 3,514 трлн в 2028-м.