Греф озвучил личный прогноз курса рубля

Глава Сбербанка Герман Греф озвучил свой прогноз по поводу курса доллара к концу текущего года. Отметив, что эксперты кредитной организации прогнозируют курс в 85-90 рублей, топ-менеджер уточнил, что его личные ожидания соответствуют уровням 90-95 рублей за доллар. Об этом сообщает ТАСС.

«Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль», — сказал Греф.

Он отметил, что, с учетом прошлогоднего профицита платежного баланса РФ, составлявшего около 40 миллиардов долларов, а также того, что в 2026-м показатель «очевидно, будет ниже, по прогнозам, до 10 (миллиардов)», курс доллара около 80 рублей вряд ли возможен.

«Невероятно, если это произойдет. Нельзя ничего исключать, но это против всего», — подчеркнул Греф.

Ранее главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач предположил, что курс доллара достигнет к декабрю 88-89 рублей, хотя бизнесу, по его словам был бы выгоден уровень 94-95 рублей. В то же время глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отмечал, что курсу «еще падать и падать» даже до 90 рублей за доллар, поэтому ожидавшаяся ранее коррекция до 90-95 или даже 100 рублей, с его точки зрения, в 2026 году вряд ли возможна.