Российскому газу нашли замену
Итальянская Eni может заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) для Европы. Об этом заявил глава компании Клаудио Дескальци, его цитирует ТАСС.
Ранее США разрешили Eni работать в нефтегазовом секторе Венесуэлы. Добываемый в латиноамериканский газ предлагают поставлять в Европу.
По словам Дескальци, из-за отказа Европы от российских энергоресурсов США должны поставить дополнительные 20 миллиардов кубометров газа объединению. Такие запасы имеются в месторождении Perla в Венесуэле. А возможность Eni работать в нефтегазовом секторе страны позволит Венесуэле расплачиваться за газ, который итальянская компания поставляет на внутренний рынок той страны.
Президент страны Дональд Трамп уже называл объемы полученного сырья из Венесуэлы. По его словам, они превысили 80 миллионов баррелей нефти. Во время обращения к Конгрессу глава государства озвучил количество полученных отгрузок и назвал Каракас «новым другом и партнером» Америки.