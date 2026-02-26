Российскому газу нашли замену

Итальянская Eni может заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) для Европы. Об этом заявил глава компании Клаудио Дескальци, его цитирует ТАСС.

Ранее США разрешили Eni работать в нефтегазовом секторе Венесуэлы. Добываемый в латиноамериканский газ предлагают поставлять в Европу.

По словам Дескальци, из-за отказа Европы от российских энергоресурсов США должны поставить дополнительные 20 миллиардов кубометров газа объединению. Такие запасы имеются в месторождении Perla в Венесуэле. А возможность Eni работать в нефтегазовом секторе страны позволит Венесуэле расплачиваться за газ, который итальянская компания поставляет на внутренний рынок той страны.

«Очевидно, что это соответствует желаниям президента Трампа. Я имею в виду разработку месторождений нефти и газа в Венесуэле, в первую очередь для Венесуэлы, но также и для создания другой среды в регионе. Так что я смотрю на это очень позитивно» — пояснил он.

Президент страны Дональд Трамп уже называл объемы полученного сырья из Венесуэлы. По его словам, они превысили 80 миллионов баррелей нефти. Во время обращения к Конгрессу глава государства озвучил количество полученных отгрузок и назвал Каракас «новым другом и партнером» Америки.