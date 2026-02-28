Трамп назвал судьбу венесуэльской нефти

США переправляют венесуэльскую нефть в штат Техас. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Несколько месяцев назад мы совершили нападение на Венесуэлу, оно было очень успешным. Мы установили контроль над нефтью, мы тесно сотрудничаем с представителями Венесуэлы и [уполномоченным] президентом страны", - сказал глава Белого дома.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что запасы нефти США и Венесуэлы составляют 68% мирового объема. 3 января США провели операцию против Венесуэлы, захватив президента Николаса Мадуро. Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования венесуэльских ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

В конце прошлого месяца госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направит доходы от продажи нефти Венесуэлы на заблокированный счет и будет контролировать их расход. О продаже американцами первой партии венесуэльской нефти на сумму $500 млн сообщалось 15 января.