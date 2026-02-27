$77.1291.03

Банкиров призвали поделиться с бюджетом

Lenta.ruиещё 2

Банковский сектор России следует обложить налогом на сверхприбыль. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, пообещавший внести соответствующий законопроект на рассмотрение Государственной думы. Парламентария процитировало РИА Новости.

Банкиров призвали поделиться с бюджетом
© ТАСС

Под сверхприбылью подразумевается превышение средней арифметической величины прибыли за 2026 и 2025 годы над аналогичными показателями за 2024 и 2023 годы. Ставка такого разового налога составит 10 процентов без возможности скидки при досрочной уплате.

Как заявил Миронов, будет правильно и справедливо, если банкиры поделятся с бюджетом своей сверхприбылью. Кроме того, он выступил за повышение взимаемого с банков налога на прибыль с 25 до 30 процентов. По словам депутата, это позволит привлечь дополнительные средства для помощи пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным, а также для развития здравоохранения, образования и поддержки реального сектора экономики.

В начале февраля Миронов обвинил российские банки в том, что те всегда остаются в плюсе, а «общество платит им дань», что бы ни происходило.