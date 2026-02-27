В России подорожали букеты цветов

К настоящему моменту в России минимальная цена цветочного букета в крупных торговых сетях составила 449 рублей. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его процитировало ТАСС.

По сравнению с прошлым годом, когда речь шла о 419 рублях, стоимость букета увеличилась на семь процентов.

Бюджетный букет из микса живых цветов, включая розы, подорожал за год на 3,5 процента. Сейчас за него просят от 899 рублей. Штучные розы продаются по цене от 185 рублей, а цветочные композиции в стакане — от 199 рублей.

Ранее сообщалось, что российским цветоводам приходится сдерживать цены из-за дешевой импортной продукции. Оказалось, что на фоне снижения курса доллара иностранные цветы заметно подешевели. Между тем на зарубежные поставки сейчас приходится порядка 80 процентов российского рынка.

Результаты опросов показали, что треть россиян хотела бы получить на праздники 23 Февраля и 8 Марта деньги.